Трамп выступит с посланием к Конгрессу 5 февраля
Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступит во вторник, 5 февраля, с ежегодным посланием к обеим палатам Конгресса.
Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом.
"Уважаемая спикер Палаты представителей, спасибо за ваше приглашение выступить с ежегодным посланием О положении страны к обеим палатам Конгресса 5 февраля. Принять его - это честь для меня", - указал он.
Трамп отметил, что ему "есть, что замечательного рассказать вам, а также впереди у нас много задач, которые нужно выполнить".
"С нетерпением жду встречи с вами 5 февраля", - отметил он.
Правительство США приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.
Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.