Трамп выступит с посланием к Конгрессу 5 февраля Сегодня, 06:40 48 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступит во вторник, 5 февраля, с ежегодным посланием к обеим палатам Конгресса.

Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом.

"Уважаемая спикер Палаты представителей, спасибо за ваше приглашение выступить с ежегодным посланием О положении страны к обеим палатам Конгресса 5 февраля. Принять его - это честь для меня", - указал он.

Трамп отметил, что ему "есть, что замечательного рассказать вам, а также впереди у нас много задач, которые нужно выполнить".

"С нетерпением жду встречи с вами 5 февраля", - отметил он.

Правительство США приостановило свою работу 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Шатдаун продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.