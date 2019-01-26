Конец "шатдауна". Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства Сегодня, 04:42 2779 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Трамп поставил временную точку в "шатдауне" ЕРА

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства.

Об этом передает CNN.

Законопроект не содержит договоренностей о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.



