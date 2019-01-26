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Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

Сегодня, 00:31
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EPA

Сенат США единогласно проголосовал за возобновление работы правительства.

Об этом передает CNN.

Далее документ должна поддержать Палата представителей и подписать президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении сделки, которая позволит временно возобновить работу американского правительства.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США США

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