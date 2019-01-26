Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Сенат США единогласно проголосовал за возобновление работы правительства.
Об этом передает CNN.
Далее документ должна поддержать Палата представителей и подписать президент.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении сделки, которая позволит временно возобновить работу американского правительства.
Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.
Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.
Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.