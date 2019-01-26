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Палата представителей вслед за Сенатом поддержала отмену "шатдауна"

Сегодня, 02:10
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ЕРА

Палата представителей США вслед за Сенатом поддержала законопроект о временном возобновлении работы правительства.

Об этом передает CNN.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, Сенат США единогласно проголосовал за возобновление работы правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении сделки, которая позволит временно возобновить работу американского правительства.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США США

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