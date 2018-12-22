Конгресс США не смог принять проект бюджета, приостанавливается работа ведомств Сегодня, 04:48 110 Цей матеріал також доступний українською В Сенате не достигли соглашения по вопросу пограничной безопасности США

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета, передает DW.

Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун".

В Сенате не достигли соглашения по вопросу пограничной безопасности США, в частности, предложение республиканцев направить 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства продлится очень долго, если демократы не проголосуют за строительство стены.

Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы, 22 декабря.

"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Годепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.

По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний.

Трамп убежден, что строительство стены на границе с Мексикой принесет большую выгоду.

Как отмечалось, Белый дом начал заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства из-за спора Трампа с демократами о финансировании строительства стены.