Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром

Президент США Дональд Трамп посетил штат Калифорния, который охватили лесные пожары, и сравнил ситуацию с монстром.

Он также отметил, что наиболее вероятной причиной пожаров стало безответственное поведение в лесу, передает The Washington Post.

"Лесные пожары являются большой проблемой. Они несут тотальное разрушение", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате лесных пожаров возросло до 71 человека.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.