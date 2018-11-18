Трамп сравнил пожары в Калифорнии с монстром

Президент США Дональд Трамп посетил штат Калифорния, который охватили лесные пожары, и сравнил ситуацию с монстром.
Он также отметил, что наиболее вероятной причиной пожаров стало безответственное поведение в лесу, передает The Washington Post.
"Лесные пожары являются большой проблемой. Они несут тотальное разрушение", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате лесных пожаров возросло до 71 человека.
12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
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