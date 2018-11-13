Лесные пожары в США: Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия, количество жертв возросло

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом он написал у себя в Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

"Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", - отметил президент США.

Как сообщает DW, число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44, из которых 42 человека, погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата, еще два человека были найдены мертвыми в прибрежном городе Малибу.

Нынешний пожар повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.

Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Калифорнии стал 31 человек.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.