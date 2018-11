Лесные пожары в США: Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия, количество жертв возросло

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом он написал у себя в Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.