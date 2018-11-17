Пожары в Калифорнии: 71 погибший, более тысячи пропавших без вести

Шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хонеа заявил о том, что количество погибших в результате лесных пожаров возросло до 71 человека.

Число пропавших без вести достигло 1011 человек, передает CNN.

Шериф призвал местных жителей изучить списки пропавших без вести, и если они обнаружат в нем свою фамилию, сообщить в полицию.

Ранее сообщалось о 63 погибших.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.