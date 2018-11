В Северной Калифорнии вспыхнули лесные пожары, эвакуируют тысячи жителей

На севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Как передает AP, приказ об эвакуации был издан для районов города Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек. Город расположен в 290 км к северо-востоку от Сан-Франциско. Лесные пожары могут затронуть около 30 тысяч человек в Парадайсе, Конкоу и других небольших общинах.

По словам представителя пожарной службы, сообщение о пожаре поступило в 6:30 утра по местному времени.

"Пламя раздувается довольно сильными ветрами. У нас сухо и низкая влажность. К сожалению, это отличные условия для распространения огня", - заявил Рик Кархарт, представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Калифорния.

Напомним, что 8 октября 2017 года в Северной Калифорнии начались масштабные лесные пожары. В результате погибли 42 человека. Пострадало более 3 тысяч автомобилей, а также больше 7 тысяч домов и других объектов недвижимости, в основном в северной части штата, где расположены винодельческие районы.