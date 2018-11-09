Лесные пожары в Калифорнии: власти сообщили о первых жертвах

Управление по чрезвычайным происшествиям штата Калифорнии подтвердило гибель нескольких человек в результате масштабных лесных пожаров на севере штата, точное число жертв пока неизвестно.

Руководитель управления Марк Гилардуччи заявил, что власти еще работают над оценкой ущерба и подсчетом количества жертв, передает Sacramento Bee.

"Масштабы разрушения, которые мы видим, действительно неимоверны и душераздирающие. Мы знаем, что были смертельные случаи", - заявил он.

Из-за пожаров в Калифорнии 157 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, включая 148 тысяч жителей округов Вентура и Лос-Анджелес. Об эвакуации также объявили в известном курортном городе Малибу.

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Напомним, что лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Из-за сильных ветров, сухой погоды и низкой влажности огонь быстро распространяется. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает около 27 тысяч человек.