Трамп скептически оценил возможность победы в суде с CNN

Трамп не уверен в победе над CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на победу в судебном разбирательстве с телеканалом CNN, но не уверен в ней.

Об этом передает Daily Mirror.

"Я не знаю, мы должны ... Мы посмотрим, как пойдет суд. Это разве свобода прессы, когда кто-то приходит и начинает кричать вопросы и не садится?", - заявил Трамп.

Напомним, что американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно возобновить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

В иске утверждается, что лишение аккредитации и допуска в Белый дом нарушает первую и пятую поправки к Конституции США, гарантирующих право на свободу прессы и надлежащее судебное разбирательство.

7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом CNN Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

В результате этого инцидента Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста из-за рукоприкладства в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

В Министерстве юстиции США заявили, что Белый дом имеет "широкую свободу действий", позволяющей ограничить доступ представителей прессы к президенту США Дональду Трампу.