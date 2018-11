Корреспондент CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с президентом США Дональдом Трампом на пресс-конференции, где американский лидер раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

"В результате сегодняшнего инцидента Белый дом приостанавливает действие постоянной аккредитации причастному к этому журналисту до последующего уведомления", - написала в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Она отметила, что "президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации. Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме…"

В подтверждение "несоответствующего поведения" журналиста пресс-секретарь опубликовала часть видео, на котором Джим Акоста не дает сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y