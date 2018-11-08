08 ноября 2018, четверг

Корреспондент CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

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Журналист CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом на брифинге в Белом доме

Журналист CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом на брифинге в Белом доме

Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с президентом США Дональдом Трампом на пресс-конференции, где американский лидер раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

"В результате сегодняшнего инцидента Белый дом приостанавливает действие постоянной аккредитации причастному к этому журналисту до последующего уведомления", - написала в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Она отметила, что "президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации. Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме…"

В подтверждение "несоответствующего поведения" журналиста пресс-секретарь опубликовала часть видео, на котором Джим Акоста не дает сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом телеканала CNN, назвав его "грубым и ужасным".

 

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