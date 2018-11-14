"Имеет право на изгнание журналистов": В Минюсте США ответили на иск CNN против Трампа

В Министерстве юстиции США заявили, что Белый дом имеет "широкую свободу действий", позволяющей ограничить доступ представителей прессы к президенту США Дональду Трампу.

Как передает NBC News, в администрации Трампа таким образом подтвердили "законность" отзыва аккредитации главного корреспондента телеканала CNN Джима Акосты в Белом доме в связи с его поведением во время пресс-конференции на прошлой неделе.

"Президент и Белый дом обладают широкими полномочиями, чтобы регулировать доступ к Белому дому для журналистов (и других представителей общественности)", - говорится в заявлении юристов Министерства юстиции США.

Белый дом попросил суд отклонить иск CNN об отмене указа о приостановлении действия аккредитации корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

Напомним, что американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно возобновить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

В иске утверждается, что лишение аккредитации и допуска в Белый дом нарушает первую и пятую поправки к Конституции США, гарантирующих право на свободу прессы и надлежащее судебное разбирательство.

7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом CNN Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

В результате этого инцидента Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста из-за рукоприкладства в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.