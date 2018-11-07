07 ноября 2018, среда

"Грубый и ужасный": Трамп обозвал корреспондента CNN на брифинге в Белом доме

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джим Акоста нарвался на критику Дональда Трампа

Джим Акоста нарвался на критику Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом телеканала CNN, назвав его "грубым и ужасным".

Джим Акоста из CNN во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США задал вопрос Трампу о караване мигрантов из Центральной Америки и расследовании дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Смотрите также

"Вы демонизировали мигрантов в качестве политической уловки?" - спросил журналист, на что Трамп ответил негативно. Глава Белого дома подчеркнул, что мигранты несут угрозу "вторжения".

Затем Трамп раскритиковал Акосту, когда тот пытался задать следующий вопрос.

"CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы очень грубый, ужасный человек", - сказал Трамп.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове