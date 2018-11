"Грубый и ужасный": Трамп обозвал корреспондента CNN на брифинге в Белом доме

Президент США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом телеканала CNN, назвав его "грубым и ужасным".

Джим Акоста из CNN во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США задал вопрос Трампу о караване мигрантов из Центральной Америки и расследовании дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

"Вы демонизировали мигрантов в качестве политической уловки?" - спросил журналист, на что Трамп ответил негативно. Глава Белого дома подчеркнул, что мигранты несут угрозу "вторжения".

Затем Трамп раскритиковал Акосту, когда тот пытался задать следующий вопрос.

"CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы очень грубый, ужасный человек", - сказал Трамп.

