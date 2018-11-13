13 ноября 2018, вторник

CNN подал в суд против Трампа из-за "изгнания" журналиста из Белого дома

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Джим Акоста (слева) попал в немилость Дональда Трампа (справа)

Джим Акоста (слева) попал в немилость Дональда Трампа (справа)

Американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно возобновить аккредитацию главного корреспондента телеканала Джима Акосты в Белом доме. 

В иске утверждается, что лишение аккредитации и допуска в Белый дом нарушает первую и пятую поправки к Конституции США.

Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, во вторник утром. Истцами по нему выступают CNN и Акоста. Ответчиками выступают Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и еще трое сотрудников Белого дома.

"Незаконное аннулирование аккредитации нарушает права CNN и Акосты на свободу прессы, гарантированных первой поправкой, и их права на надлежащее судебное разбирательство, гарантированных пятой поправкой", - говорится в заявлении телеканала.

Напомним, что 7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп устроил перепалку с корреспондентом CNN Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

В результате этого инцидента Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста из-за рукоприкладства в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

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