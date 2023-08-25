Трамп сдался в суде по делу о вмешательстве в выборы, его отпустили под залог
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Его отпустили под залог.
Об этом сообщает CNN.
Он прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.
Как утверждает CNN, записи о заключении свидетельствуют, что бывшего президента Дональда Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.
Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такой же процесс, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.
Как сообщают в тюрьме округа Фултон, Дональда Трампа освободили под залог.
Трамп завершил процесс регистрации и покинул тюрьму округа Фултон.
В СИЗО он пробыл около 20 минут. Его кортеж возвращается в международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте.
Дональду Трампу предъявили обвинения уже в четырех уголовных делах. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.