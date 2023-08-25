Трамп сдался в суде по делу о вмешательстве в выборы, его отпустили под залог 25 августа, 03:05 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Его отпустили под залог.

Об этом сообщает CNN.



Он прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.

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Booking mugshot of former U.S. President Donald Trump / Фото: Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Комбинированная фотография с Трампом и 11 из 18 человек, обвиняемых вместе с ним / Фото: Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Как утверждает CNN, записи о заключении свидетельствуют, что бывшего президента Дональда Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такой же процесс, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.

Как сообщают в тюрьме округа Фултон, Дональда Трампа освободили под залог.

Трамп завершил процесс регистрации и покинул тюрьму округа Фултон.

В СИЗО он пробыл около 20 минут. Его кортеж возвращается в международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте.

Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Дональду Трампу предъявили обвинения уже в четырех уголовных делах. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

