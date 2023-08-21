Крупные доноры Республиканской партии настаивают на альтернативе Трампу — Axios

21 августа, 00:35
Поделиться:
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Несколько высокопоставленных спонсоров Республиканской партии, охваченные паникой из-за своих текущих вариантов, задерживают финансирование на 2024 год в надежде на привлечение альтернативного кандидата в президентскую гонку в последний момент, отделившись от бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп получают скрытые предложения от представителей республиканской элиты и не исключают возможности участия, сообщают осведомленные источники Axios.

Видео дня

Этот поиск кандидата, отличного от Трампа, является осуждением губернатора Флориды Рона ДеСантиса — который считался главным конкурентом Трампу, но испытывает затруднения в наборе поддержки перед первыми предвыборными дебатами Республиканской партии, запланированными на среду.

Читайте также:

Сторонники Дональда Трампа на митинге в Айове (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) В США запустили кампанию, призывая сторонников Трампа поддерживать Украину

Если Янгкин объявит о своем участии, он намерен подождать после предполагаемых больших побед Республиканцев на законодательных выборах в Вирджинии в ноябре.

Бывший руководитель частного эквити, избранный губернатором в 2021 году, изначально отклонил возможность участия в президентской гонке. Однако в мае Axios сообщил о его пересмотре. Среди спонсоров Республиканской партии, рассматривающих возможность поддержки Янгкина в случае его участия, находится миллиардер Рональд Лаудер, сообщил источник, беседовавший с Лаудером, Axios. Представитель Лаудера отказался от комментариев. Другой миллиардер, Томас Петерффи, весной поддерживал ДеСантиса, но позже передал 2 миллиона долларов в фонд Spirit of Virginia Янгкина, как сообщило NBC News. Другие крупные спонсоры Республиканской партии также тихо проявили интерес к Янгкину, выразили негодование по отношению к четырежды обвиненному Трампу и/или проявили холодное отношение к текущим альтернативам внутри партии.

В июне The New York Times сообщил, что медиа-магнат Руперт Мердок, владелец Fox News и New York Post, в приватных беседах выразил желание увидеть Янгкина в гонке за президентство. Хотя Мердок пока не делал публичных заявлений в поддержку Янгкина, губернатор часто появляется на Fox News этим летом. На прошлой неделе Post опубликовал позитивный профиль о нем от консервативного колумниста Миранда Девайн.

Как пишет издание, Кемп менее склонен вступить в гонку, так как рассматривает возможность участия в выборах в Сенат США, говорят республиканские источники.

Тем не менее Джон Болтон, бывший национальный советник Трампа, который стал его острым критиком, встретился в привате с Кемпом в начале этого месяца и побудил его рассмотреть возможность участия в гонке, как сообщил республиканский источник. Кемп может стать особенно сложным кандидатом для базы Республиканской партии, поддерживающей Трампа. Губернатор Джорджии отвергал утверждения Трампа о фальсификации голосования на выборах в этом штате в 2020 году.

Читайте также:
Джозеф Най
Джозеф Най
Если Трамп вернется. Что ждет США

Некоторые спонсоры Республиканской партии, разочарованные силой Трампа, говорят Axios, считают, что слишком поздно представить нового кандидата в гонку, учитывая, что предвыборный сезон начнется менее чем через пять месяцев.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Предстоящие дебаты станут индикатором, сможет ли ДеСантис восстановиться после медленного старта, или из толпы выдвинется другой кандидат, сообщили два советника спонсоров Axios.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп США Дональд Трамп Республиканская партия США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X