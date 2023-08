Крупные доноры Республиканской партии настаивают на альтернативе Трампу — Axios 21 августа, 00:35 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Reba Saldanha)

Несколько высокопоставленных спонсоров Республиканской партии, охваченные паникой из-за своих текущих вариантов, задерживают финансирование на 2024 год в надежде на привлечение альтернативного кандидата в президентскую гонку в последний момент, отделившись от бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.



Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп получают скрытые предложения от представителей республиканской элиты и не исключают возможности участия, сообщают осведомленные источники Axios.

Этот поиск кандидата, отличного от Трампа, является осуждением губернатора Флориды Рона ДеСантиса — который считался главным конкурентом Трампу, но испытывает затруднения в наборе поддержки перед первыми предвыборными дебатами Республиканской партии, запланированными на среду.

Если Янгкин объявит о своем участии, он намерен подождать после предполагаемых больших побед Республиканцев на законодательных выборах в Вирджинии в ноябре.

Бывший руководитель частного эквити, избранный губернатором в 2021 году, изначально отклонил возможность участия в президентской гонке. Однако в мае Axios сообщил о его пересмотре. Среди спонсоров Республиканской партии, рассматривающих возможность поддержки Янгкина в случае его участия, находится миллиардер Рональд Лаудер, сообщил источник, беседовавший с Лаудером, Axios. Представитель Лаудера отказался от комментариев. Другой миллиардер, Томас Петерффи, весной поддерживал ДеСантиса, но позже передал 2 миллиона долларов в фонд Spirit of Virginia Янгкина, как сообщило NBC News. Другие крупные спонсоры Республиканской партии также тихо проявили интерес к Янгкину, выразили негодование по отношению к четырежды обвиненному Трампу и/или проявили холодное отношение к текущим альтернативам внутри партии.

В июне The New York Times сообщил, что медиа-магнат Руперт Мердок, владелец Fox News и New York Post, в приватных беседах выразил желание увидеть Янгкина в гонке за президентство. Хотя Мердок пока не делал публичных заявлений в поддержку Янгкина, губернатор часто появляется на Fox News этим летом. На прошлой неделе Post опубликовал позитивный профиль о нем от консервативного колумниста Миранда Девайн.

Как пишет издание, Кемп менее склонен вступить в гонку, так как рассматривает возможность участия в выборах в Сенат США, говорят республиканские источники.

Тем не менее Джон Болтон, бывший национальный советник Трампа, который стал его острым критиком, встретился в привате с Кемпом в начале этого месяца и побудил его рассмотреть возможность участия в гонке, как сообщил республиканский источник. Кемп может стать особенно сложным кандидатом для базы Республиканской партии, поддерживающей Трампа. Губернатор Джорджии отвергал утверждения Трампа о фальсификации голосования на выборах в этом штате в 2020 году.

Некоторые спонсоры Республиканской партии, разочарованные силой Трампа, говорят Axios, считают, что слишком поздно представить нового кандидата в гонку, учитывая, что предвыборный сезон начнется менее чем через пять месяцев.

Предстоящие дебаты станут индикатором, сможет ли ДеСантис восстановиться после медленного старта, или из толпы выдвинется другой кандидат, сообщили два советника спонсоров Axios.