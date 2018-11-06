Трамп рассказал, когда объявит имя нового постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что имя нового постоянного представителя страны в ООН будет объявлено до конца текущей недели.
Об этом сообщает The New York Times.
"Я сделаю объявление до конца недели", - сказал Трамп.
Напомним, 9 октября президент Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.
Наиболее вероятным кандидатом на должность постоянного представителя США в ООН стала официальный спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Информацию о высоких шансах Нойерт занять этот пост в начале ноября обнародовали американские СМИ, а затем, по информации CNN, подтвердил и США Дональд Трамп. Он заявил своим советникам, что всерьез рассматривает кандидатуру Нойерт.
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