06 ноября 2018, вторник

Трамп рассказал, когда объявит имя нового постпреда США в ООН

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Трамп пообещал объявить имя нового посла США в ООН до конца недели

Трамп пообещал объявить имя нового посла США в ООН до конца недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что имя нового постоянного представителя страны в ООН будет объявлено до конца текущей недели.

Об этом сообщает The New York Times.

"Я сделаю объявление до конца недели", - сказал Трамп.

Напомним, 9 октября президент Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

Наиболее вероятным кандидатом на должность постоянного представителя США в ООН стала официальный спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Информацию о высоких шансах Нойерт занять этот пост в начале ноября обнародовали американские СМИ, а затем, по информации CNN, подтвердил и США Дональд Трамп. Он заявил своим советникам, что всерьез рассматривает кандидатуру Нойерт.

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