09 октября 2018, вторник

Трамп принял отставку посла США в ООН Никки Хейли

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Дональд Трамп и Никки Хейли

Дональд Трамп и Никки Хейли

Президент США Дональд Трамп принял отставку посла Соединенных Штатов ООН Никки Хейли.

Как пишет ВВС, об этом Трамп сообщил во время брифинга  в Овальном кабинете. По словам президента, Хейли проделала "невероятную работу на своем посту".

О своем намерении покинуть пост постпреда Хейли сказала президенту Трампу несколько месяцев назад.

Ранее о грядущей отставке Хейли сообщили американские СМИ, но сама постпред от комментариев воздержалась. 

Хейли является членом Республиканской партии, в 2011-2017 годах занимала пост губернатора штата Южная Каролина. Постпредом США при ООН была назначена в январе 2017 года. Является последовательным критиком России в Совбезе ООН.

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