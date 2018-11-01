Представителю Госдепа США предложили стать послом в ООН - СМИ

Президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента США Хизер Нойерт должность посла США при ООН, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

Неизвестно, приняла ли Нойерт предложение Дональда Трампа. По данным ABC News, президент США провел встречу с Нойерт в Белом доме в понедельник.

Источник, знакомый с процессом отбора кандидатов, сказал Reuters, что Нойерт "находится на вершине списка".

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.

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