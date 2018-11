Фаворитка Трампа. Новым лицом США в ООН может стать экс-телеведущая Хизер Нойерт – что о ней известно

Официальный спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт стала наиболее вероятным кандидатом на должность постоянного представителя США в ООН, которую вскоре освободит нынешний американский постпред в ООН Никки Хейли.

Информацию о высоких шансах Нойерт занять этот пост в начале ноября обнародовали американские СМИ, а затем, по информации CNN, подтвердил и США Дональд Трамп. Он заявил своим советникам, что всерьез рассматривает кандидатуру Нойерт. Окончательное решение американский президент намерен принять в течение ближайшей недели.

НВ рассказывает о стремительном пути бывшей журналистки на вершины американской дипломатии.

48-летняя Нойерт, уроженка семьи страхового агента из штата Иллинойс, получила журналистское образование: свой диплом магистра она защитила в Колумбийском университете.

Именно карьера на телевидении принесла ей общеамериканскую известность. Дольше всего (в 1998-2005 и 2007-2017 годах) Нойерт проработала на телеканале Fox News, который считается близким к Республиканской партии США и политикам-консерваторам.

И хотя Нойерт была репортером и ведущей целого ряда программ и проектов канала, ее узкой специализацией никогда не была международная политика. Будущий спикер Госдепартамента США работала корреспондентом и телеведущей новостных программ (The Big Story, Fox & Friends, Good Day Early Call, Good Day New York Wake Up).

Кроме того, Нойерт несколько лет сотрудничала с телеканалом ABC (также как журналист новостных программ). В этот же период она была номинирована на значимую американскую телепремию Emmy Award за серию репортажей 13 Around the World на АВС – о судьбах 13-летних подростков во всем мире.

В последний год перед президентскими выборами 2016 года в США Нойерт неоднократно публично поддерживала Дональда Трампа, на тот момент кандидата на пост главы государства.

После победы Трампа на выборах Нойерт получила должность официального представителя (пресс-секретаря) Госдепартамента США, став лицом и "голосом" наиболее влиятельного внешнеполитического ведомства мира.

Это назначение в США сочли сюрпризом: в отличие от большинства своих предшественников на данном посту, Нойерт не имела опыта ни в сфере госуправления, ни в дипломатии, ни в политике.

"Необходимость переключиться с чтения на телесуфлере к тому, чтобы овладеть всем массивом мировых событий – очень непростая задача, но я думаю, она справилась весьма хорошо", - говорит американский дипломат Брюс Уортон, которого цитирует американское издание Business Insider в своем большом материале о Хизер Нойерт.

На момент ее прихода в Госдеп Уортнон исполнял обязанности замгоссекретаря США Рекса Тиллерсона и говорит, что Нойерт было крайне сложно работать со своим шефом: в Госдепартаменте ей не доверяли, всячески ограничивая участие бывшей журналистки в совместных поездках с Тиллерсоном и сократив до минимума количество ее самостоятельных публичных выступлений.

Необходимость переключиться с чтения на телесуфлере к тому, чтобы овладеть всем массивом мировых событий – очень непростая задача

Более того, из-за личной поддержки Нойерт Трампом, Тиллерсон и его окружение считали ее "шпионом Белого дома", подтвердил Business Insider высокопоставленный источник в Госдепе на условиях анонимности.

Однако из этого противостояния Нойерт удалось выйти победителем. После внезапной отставки Тиллерсона в марте 2017 года она не только сохранила свою должность при следующем госсекретаре Майке Помпео, но и пошла на повышение. По совместительству с должностью спикера Нойерт назначили и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью. Обе должности были совмещены впервые в американской истории.

Возросший политический вес Нойерт впервые дал знать о себе летом 2018 года, когда в американской прессе появились слухи о возможной скорой отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандрес. И хотя Сандерс до сих пор остается на этой должности, тогда именно кандидатуру Нойерт в СМИ называли наиболее вероятной в качестве нового "голоса" администрации Трампа.

Теперь же она с большой долей вероятности может быть назначена постоянным представителем США в ООН.

Должность официального рупора Госдепа США оставляет Хизер Нойерт не слишком обширное поле для проявления личной позиции, однако уже несколько раз ее действия и заявления становились предметом обсуждения в американской прессе.

Несколько раз ее критиковали за недостаточно глубокое понимание международной политики и поверхностные знания о ней

Так, ее несколько раз критиковали за недостаточно глубокое понимание международной политики и поверхностные знания о ней.

В июне 2018 года Нойерт дала повод для критики и иронии в свой адрес, когда на фоне разногласий между Дональдом Трампом и властями Германии попыталась сгладить ситуацию, напомнив о давной, прочной и тесной истории сотрудничества между Вашингтоном и Берлином. Однако в качестве примера такого сотрудничества Нойерт внезапно упомянула "день Д" – операцию союзных войск в Нормандии в 1944 году, осуществленную против фашисткой Германии.

Сюжет телеканала MSNBS о неудачном заявлении Хизер Нойерт, которая провела двусмысленную историческую параллель:

D-Day is not really the thing you want to cite when you're talking about the strength of the relationship between the U.S. and Germany. pic.twitter.com/UOCoGY5bSH