Фаворитка Трампа. Новым лицом США в ООН может стать экс-телеведущая Хизер Нойерт – что о ней известно

Официальный спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт стала наиболее вероятным кандидатом на должность постоянного представителя США в ООН, которую вскоре освободит нынешний американский постпред в ООН Никки Хейли.

Информацию о высоких шансах Нойерт занять этот пост в начале ноября обнародовали американские СМИ, а затем, по информации CNN, подтвердил и США Дональд Трамп. Он заявил своим советникам, что всерьез рассматривает кандидатуру Нойерт. Окончательное решение американский президент намерен принять в течение ближайшей недели.

НВ рассказывает о стремительном пути бывшей журналистки на вершины американской дипломатии.

Журналист и телеведущая

48-летняя Нойерт, уроженка семьи страхового агента из штата Иллинойс, получила журналистское образование: свой диплом магистра она защитила в Колумбийском университете.

Именно карьера на телевидении принесла ей общеамериканскую известность. Дольше всего (в 1998-2005 и 2007-2017 годах) Нойерт проработала на телеканале Fox News, который считается близким к Республиканской партии США и политикам-консерваторам.

Хизер Нойерт в годы работы телеведущей / Фото Heather Nauert via Facebook

И хотя Нойерт была репортером и ведущей целого ряда программ и проектов канала, ее узкой специализацией никогда не была международная политика. Будущий спикер Госдепартамента США работала корреспондентом и телеведущей новостных программ (The Big Story, Fox & Friends, Good Day Early Call, Good Day New York Wake Up).

Кроме того, Нойерт несколько лет сотрудничала с телеканалом ABC (также как журналист новостных программ). В этот же период она была номинирована на значимую американскую телепремию Emmy Award за серию репортажей 13 Around the World на АВС – о судьбах 13-летних подростков во всем мире.

В последний год перед президентскими выборами 2016 года в США Нойерт неоднократно публично поддерживала Дональда Трампа, на тот момент кандидата на пост главы государства.

"Голос" американской дипломатии

После победы Трампа на выборах Нойерт получила должность официального представителя (пресс-секретаря) Госдепартамента США, став лицом и "голосом" наиболее влиятельного внешнеполитического ведомства мира.

Это назначение в США сочли сюрпризом: в отличие от большинства своих предшественников на данном посту, Нойерт не имела опыта ни в сфере госуправления, ни в дипломатии, ни в политике.

"Необходимость переключиться с чтения на телесуфлере к тому, чтобы овладеть всем массивом мировых событий – очень непростая задача, но я думаю, она справилась весьма хорошо", - говорит американский дипломат Брюс Уортон, которого цитирует американское издание Business Insider в своем большом материале о Хизер Нойерт.

Хизер Нойерт сохраняет должность спикера Госдепа уже при двух госсекретарях / Фото пресс-службы Госдепартамента США

На момент ее прихода в Госдеп Уортнон исполнял обязанности замгоссекретаря США Рекса Тиллерсона и говорит, что Нойерт было крайне сложно работать со своим шефом: в Госдепартаменте ей не доверяли, всячески ограничивая участие бывшей журналистки в совместных поездках с Тиллерсоном и сократив до минимума количество ее самостоятельных публичных выступлений.

Необходимость переключиться с чтения на телесуфлере к тому, чтобы овладеть всем массивом мировых событий – очень непростая задача

Более того, из-за личной поддержки Нойерт Трампом, Тиллерсон и его окружение считали ее "шпионом Белого дома", подтвердил Business Insider высокопоставленный источник в Госдепе на условиях анонимности.

Однако из этого противостояния Нойерт удалось выйти победителем. После внезапной отставки Тиллерсона в марте 2017 года она не только сохранила свою должность при следующем госсекретаре Майке Помпео, но и пошла на повышение. По совместительству с должностью спикера Нойерт назначили и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью. Обе должности были совмещены впервые в американской истории.

Возросший политический вес Нойерт впервые дал знать о себе летом 2018 года, когда в американской прессе появились слухи о возможной скорой отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандрес. И хотя Сандерс до сих пор остается на этой должности, тогда именно кандидатуру Нойерт в СМИ называли наиболее вероятной в качестве нового "голоса" администрации Трампа.

Теперь же она с большой долей вероятности может быть назначена постоянным представителем США в ООН.

Что говорят о Нойерт коллеги, Трамп и американские СМИ

Должность официального рупора Госдепа США оставляет Хизер Нойерт не слишком обширное поле для проявления личной позиции, однако уже несколько раз ее действия и заявления становились предметом обсуждения в американской прессе.

Несколько раз ее критиковали за недостаточно глубокое понимание международной политики и поверхностные знания о ней

Так, ее несколько раз критиковали за недостаточно глубокое понимание международной политики и поверхностные знания о ней.

В июне 2018 года Нойерт дала повод для критики и иронии в свой адрес, когда на фоне разногласий между Дональдом Трампом и властями Германии попыталась сгладить ситуацию, напомнив о давной, прочной и тесной истории сотрудничества между Вашингтоном и Берлином. Однако в качестве примера такого сотрудничества Нойерт внезапно упомянула "день Д" – операцию союзных войск в Нормандии в 1944 году, осуществленную против фашисткой Германии.

Сюжет телеканала MSNBS о неудачном заявлении Хизер Нойерт, которая провела двусмысленную историческую параллель:

D-Day is not really the thing you want to cite when you're talking about the strength of the relationship between the U.S. and Germany. pic.twitter.com/UOCoGY5bSH — Maddow Blog (@MaddowBlog) 7 июня 2018 г.

А осенью 2018 года американская пресса раскритиковала Нойерт за опубликованный ею в Instagram "туристический" снимок из Саудовской Аравии, на котором заместитель госсекретаря США лучезарно и беззаботно улыбается. Однако в этой поездке Нойерт в качестве представителя США должна была потребовать от властей королевства пролить свет на историю с жестоким убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Поэтому публикацию подобной фотографии американские СМИ сочли неуместной для официальной поездки дипломата.

Фото на фоне Верховного суда Саудовской Аравии, за которое Нойерт недавно раскритиковали американские СМИ/ Фото @heathernauert via Instagram

Нойерт действительно не хватает фундаментального понимания многих нюансов международной политики, полагают некоторые чиновники Госдепа США.

Она умна, она прекрасно формулирует, у нее очень командный менталитет

"Она прекрасно себя презентует, ее любят камеры, она отлично выглядит, когда делает заявления, она очень уравновешена, - говорит о ней источник Business Insider в американском Госдепартаменте. – Однако, в сущности, это очень трудный путь. Она нуждается в значительной [информационной] поддержке, и необходимость помочь ей успевать за событиями требует от нас информировать ее снова и снова, часто по тем же самым вопросам, потому что она не слишком хорошо усваивает информацию".

В то же время, многие признают, что Нойерт упорно и много работает, чтобы соответствовать своим новым ролям в американской дипломатии.

"Я думаю, она умна, она прекрасно формулирует, у нее очень командный менталитет, и она очень полезна в том плане, чтобы обеспечить единогласие всем нам [в администрации Трампа], - говорит о Нойерт Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома. – Это очень важно, когда вы бежите со скоростью 1 тыс. миль в час и идете по натянутому канату без страховки".

Сам Дональд Трамп говорит о Хизер Нойерт в самых лестных словах. "Она превосходна. Она с нами уже долгое время. И долгое время она остается нашей сторонницей. И она действительно превосходна", - заявил о ней Трамп, которого цитирует CNN.

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