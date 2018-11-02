02 ноября 2018, пятница

Трамп подтвердил, что Нойерт является фаворитом в постпреды ООН

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт
кадр из видео

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом "очень серьезно рассматривает" кандидатуру пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность постоянного представителя в ООН.

Об этом глава Белого дома заявил своим советникам, передает CNN.

В то же время, источники издания отмечают, что решение о назначении Нойерт не является окончательным.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп предложил Нойерт должность посла США при ООН.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове