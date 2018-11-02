Трамп подтвердил, что Нойерт является фаворитом в постпреды ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом "очень серьезно рассматривает" кандидатуру пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность постоянного представителя в ООН.

Об этом глава Белого дома заявил своим советникам, передает CNN.

В то же время, источники издания отмечают, что решение о назначении Нойерт не является окончательным.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп предложил Нойерт должность посла США при ООН.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.