Трамп подтвердил, что Нойерт является фаворитом в постпреды ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом "очень серьезно рассматривает" кандидатуру пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность постоянного представителя в ООН.
Об этом глава Белого дома заявил своим советникам, передает CNN.
В то же время, источники издания отмечают, что решение о назначении Нойерт не является окончательным.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп предложил Нойерт должность посла США при ООН.
9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.
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