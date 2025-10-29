Трамп ожидает «очень хороших результатов» от встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне своего визита в Южную Корею. Он ожидает «очень хороших результатов» в торговых переговорах между США и Китаем.

Об этом 29 октября пишет DW.

Общаясь с журналистами на борту самолета, он отметил, что положительно настроен на переговоры с Си Цзиньпином.

«Отношения с Китаем очень хорошие. Думаю, мы достигнем очень хороших результатов — как для США, так и для всего мира», — сказал Трамп.

Он уверен, что во время переговоров с Си Цзиньпином будет решено «много проблем», в частности вопрос пошлин, связанных с импортом китайского фентанила.

В то же время американский президент отметил, что не уверен, будет ли поднимать тему Тайваня, которая остается чувствительной для Пекина.

24 октября Трамп отправился в Азию. Reuters писало, что во время поездки он планирует заключить торговые соглашения с Си Цзиньпином о взаимном снижении пошлин.

Пятидневное турне президента США охватит Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первая поездка в Азию и самая длинная заграничная командировка с начала его второго президентского срока.

28 октября сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин стремится во время встречи с Трампом добиться ослабления поддержки Тайваня со стороны США. Трамп, в свою очередь, отмечает, что главной темой переговоров останется торговля, а позицию США по Тайваню не планирует менять.

Во время азиатского турне Трамп также намекнул на возможную встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако со стороны Пхеньяна официальных комментариев пока не поступало. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов к диалогу только в случае, если США прекратят давить на него с требованием отказаться от ядерной программы.