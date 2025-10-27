Бессент: США и Китай окончательно согласовали соглашение по TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты и Китай достигли окончательного соглашения по TikTok , и его утверждение ожидается во время встречи президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает CBS News.

«Мы достигли окончательного соглашения по TikTok. Мы достигли его в Мадриде, и я считаю, что на сегодня все детали согласованы, и в четверг в Корее два лидера завершат это соглашение», — заявил Бессент.

Реклама

На вопрос о деталях сделки Бессент отметил, что он «не участвует в коммерческой части сделки»

«Моя задача состояла в том, чтобы добиться согласия Китая на утверждение соглашения, и я считаю, что мы успешно выполнили эту задачу за последние два дня», — сказал он.

Ситуация с TikTok в США — что известно

В апреле 2024 года в Соединенных Штатах приняли закон, согласно которому владелец TikTok ByteDance должен был до 19 января 2025 года продать платформу компании, базирующейся за пределами Китая, иначе приложение запретят в стране.

18 января TikTok вместе с несколькими другими приложениями, принадлежащими ByteDance, прекратили работу в США.

Это произошло за несколько часов до того, как вступил в силу федеральный закон об отчуждении или запрете. Трамп обещал, что отсрочит запрет соцсети TikTok в США на 90 дней в день своей инаугурации 20 января, но в итоге компания получила только 75 дней, этот срок истек 4 апреля.

5 июля глава Белого дома заявил, что уже «в начале следующей недели» планирует начать переговоры с Китаем по возможному соглашению о TikTok.

9 июля агентство Reuters сообщило, что ByteDance готовится запустить отдельное приложение для пользователей в США, которое будет работать на основе отдельных алгоритмов и систем данных.

16 сентября администрация Трампа объявила, что после длительных переговоров достигнута договоренность с Китаем, которая позволит TikTok продолжить работу в США.

25 сентября Трамп подписал указ, который позволяет передать TikTok американским инвесторам, отделив его от китайской компании ByteDance. По условиям соглашения, большинство операций и контроль над алгоритмом приложения перейдут к американским компаниям, среди которых Oracle, а китайские инвесторы получат менее 20% и не будут иметь доступа к данным пользователей в США.