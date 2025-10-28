Китайский лидер Си Цзиньпин накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом стремится добиться ослабления поддержки Тайваня со стороны США. Об этом 28 октября пишет The New York Times .

Трамп заявил, что главной темой переговоров в Южной Корее будет торговля, даже если Си Цзиньпин поднимет вопрос Тайваня.

Аналитики считают, что китайские чиновники могут воспользоваться встречей, чтобы выяснить, насколько Трамп готов уточнить или даже смягчить свою позицию.

Реклама

По словам экспертов, Си Цзиньпин стремится услышать от Трампа подтверждение того, что США не поддерживают независимость Тайваня. Такую позицию неоднократно озвучивали предыдущие американские администрации, но прямая формулировка из уст действующего президента стала бы значительным дипломатическим достижением для Пекина, который годами обвиняет Вашингтон в поощрении тайваньской независимости, пишут в NYT.

Для Тайваня, который в значительной степени полагается на политическую и военную поддержку США, любое ослабление риторики со стороны американского президента может быть использовано Пекином как дипломатический козырь в дальнейших переговорах. Если же Трамп скажет, что США «противостоят» независимости Тайваня, это станет еще большей победой для Китая.



«Если что-то выгодное Китаю однажды сказано, Пекин сразу трактует это как новую отправную точку,» — отметил Дэвид Сакс из Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, — «и пытается закрепить это как прецедент для следующих администраций».

Ожидается, что встреча в Южной Корее станет подготовительным этапом к полноценному саммиту между двумя лидерами. Трамп заявил о намерении посетить Китай в начале следующего года и пригласить Си Цзиньпина с визитом в США.

«Вероятно, Китай видит определенную последовательность действий: сначала — временное перемирие в торговой войне, затем — обсуждение стратегических вопросов. И в центре этих вопросов — Тайвань», — пояснил Сакс.

Со времени вступления Трампа в должность его администрация постепенно сократила официальные контакты с Тайванем, что соответствует пожеланиям Пекина. Аналитики отмечают, что Китай убежден: политика США в отношении Тайваня со временем будет меняться в его пользу.

«Пекин считает, что американские обязательства перед Тайванем постепенно будут ослабевать, поскольку баланс сил всё больше склоняется в сторону Китая», — пояснила Аманда Сяо из Eurasia Group.

Трамп неоднократно критиковал Тайвань за чрезмерную зависимость от американской помощи, недостаточные оборонные расходы и доминирование в сфере производства полупроводников. Хотя Тайбэй пообещал увеличить военные расходы до более 3% ВВП, Трамп заявлял, что этот показатель должен достигать 5−10%.

Тайваньский министр иностранных дел Линь Цзя-лун успокоил парламент, заявив, что «тесная коммуникация между Тайбэем и Вашингтоном» гарантирует, что переговоры США и Китая не навредят острову.



Государственный секретарь США Марко Рубио также отверг предположение, что Трамп может уступить позицию по Тайваню ради торговых выгод.

«Никто даже не рассматривает такой возможности», — подчеркнул он во время визита на Ближний Восток.

Инфографика: NV

26 сентября The Washington Post писала, что Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, продавая военную технику и проводя масштабные учения для китайских воздушно-десантных войск.

The Wall Street Jurnal писала, что Си Цзиньпин может потребовать от Дональда Трампа выступить против независимости Тайваня, чтобы заключить торговую сделку.

29 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Пентагон призвал американских производителей оружия срочно увеличить поставки ракет правительству в 2−4 раза на случай потенциального конфликта с Китаем.