Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином будет «решающей» для обеспечения сотрудничества Китая по санкциям против России.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Очевидно, что встреча с президентом Си будет решающей в этом вопросе. Вы знаете, что сейчас китайцы покупают слишком много российской нефти и газа. Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного назначения, чтобы те могли продолжать эту войну, будь то детали для дронов или другие технологии, которые могут быть использованы для продолжения войны», — заявил Уитакер.

Посол США при НАТО добавил, что участие Китая в совместном давлении на Москву «станет важным шагом в направлении окончательного прекращения бессмысленного убийства» в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить войну между Россией и Украиной во время предстоящей встречи с китайским лидером.

«Я буду с ним говорить о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого. И я думаю, что он будет очень восприимчив», — сказал Трамп.

24 октября Трамп отправился в Азию. Reuters писало, что во время поездки он планирует заключить торговые соглашения с Си Цзиньпином о взаимном снижении пошлин.

Пятидневное турне президента США охватит Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первая поездка в Азию и самая длинная заграничная командировка с начала его второго президентского срока.