Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Фоззи
Братья Систерс и зубная щетка
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
Томас Фридман
Еще одна революция. Почему меня пугает 2020 год
Андрей Смирнов
Прощай, немытая Россия

Трамп назвал имя нового постпреда США в ООН - Bloomberg

Сегодня, 06:40
0
Цей матеріал також доступний українською

Хизер Нойерт

Фото: пресс-служба Госдепартамента США

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом в ООН руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Bloomberg.

Как сообщается, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Никки Хейли.

"48-летняя Нойерт - необычный выбор для должности в ООН, поскольку она имеет мало опыта работы в правительстве и во внешней политике. Ранее она работала корреспондентом Fox News", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Нойерт получила сильную поддержку государственного секретаря США Майка Помпео. Также, как отмечает издание, она тесно связана с дочерью американского президента Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

Смотрите также

"Если Нойерт будет одобрена Сенатом, ей придется работать с широкой повесткой дня в ООН, возглавляемой необходимостью поддержания международных санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Указано, что она также "возьмет на себя усилия администрации Трампа, направленные на защиту Израиля в ООН и противодействию тому, что Хейли назвала предвзятостю организации в отношении еврейского государства".

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

Смотрите также

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Однако она отказалась от предложения Трампа.

Позже СМИ сообщили, что Трамп предложил Нойерт должность посла США при ООН.

 

Теги:   Хизер Нойерт Дональд Трамп ООН

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 12:24

article_img
В Грозном родственник Кадырова устроил ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком

Читайте также

Украина

Сегодня, 01:45

article_img
В Украину не пустили четырех журналисток из России
События

Вчера, 23:36

article_img
Левченко и Барна устроили драку в эфире телеканала Рада впервые за 20 лет его существования
События

Вчера, 22:35

article_img
В Киеве начнут праздновать День соседа