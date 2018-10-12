12 октября 2018, пятница

Reuters: Кандидат на должность посла США в ООН отказалась от предложения Трампа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дина Пауэлл отказалась от должности посла США в ООН
Фото: meridian.org

Дина Пауэлл отказалась от должности посла США в ООН

Одна из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs и экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Дина Пауэлл больше не рассматривается Белым домом в качестве кандидата на должность постоянного представителя США в ООН, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Пауэлл обсудила с Трампом по телефону возможность своего назначения на должность посла в ООН. Она сказала президенту, что польщена предоставленной ей возможностью, однако отметила, что не собирается покидать руководящую должность в Goldman Sachs.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в Белом доме "без особого энтузиазма" восприняли новость о возможном возвращении Пауэлл в политику.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

Смотрите также

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа по экономическим инициативам, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове