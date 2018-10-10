10 октября 2018, среда

Трамп рассказал, кто может заменить Никки Хейли на должности посла в ООН

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По словам Трампа, Никки Хейли поможет ему определиться с кандидатурой нового посла США в ООН

По словам Трампа, Никки Хейли поможет ему определиться с кандидатурой нового посла США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН.

Таким образом он прекратил спекуляции относительно того, что этот пост может занять его дочь Иванка Трамп, сообщает Reuters.

Трамп также сказал, что экс-посол США в ООН Никки Хейли поможет ему определиться с кандидатурой своего преемника.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа по экономическим инициативам, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.

Ранее сообщалось, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

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