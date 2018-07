Тереза Мэй прокомментировала увольнение Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо экс-главе Министерства иностранных дел Борису Джонсону, в котором сообщила, что удивлена его решением уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании поблагодарила Джонсона за его работу и отметила, что "удивлена и разочарована" его решением.

"Мне жаль - и я немного удивлена - получить письмо после продуктивного обсуждения в [резиденции] Чекерс в пятницу и формирования комплексного и детального предложения по Brexit", - написала Тереза Мэй.

Письмо опубликовал журалист издание The Times Сэм Коутс.

