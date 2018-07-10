Тереза Мэй прокомментировала увольнение Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо экс-главе Министерства иностранных дел Борису Джонсону, в котором сообщила, что удивлена его решением уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании поблагодарила Джонсона за его работу и отметила, что "удивлена и разочарована" его решением.

"Мне жаль - и я немного удивлена - получить письмо после продуктивного обсуждения в [резиденции] Чекерс в пятницу и формирования комплексного и детального предложения по Brexit", - написала Тереза Мэй.

Письмо опубликовал журалист издание The Times Сэм Коутс.

“A little surprised” - Theresa May to Boris Johnson pic.twitter.com/1zUpFfbHX9 9 июля 2018 г.

Напомним, что 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза. Новым главой МИД стал министр здравоохранения Джереми Хант.

В ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.