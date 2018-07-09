Глава МИД Великобритании Джонсон ушел в отставку

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщает The Guardian.

Пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что имя нового главы МИД будет объявлено в ближайшее время.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона. Имя нового министра будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", - сказано в заявлении.

По данным СМИ, причиной ухода Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства стал конфликт с Мэй из-за премьерского плана по "мягкому" Brexit.

Ранее в отставку подал глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис. Новым министром по вопросам Brexit стал Доминик Рааб, который является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великобритании из состава ЕС.

Напомним, в ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

7 июля британское издание The Times сообщило, что главе Министерства иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вместе с другими представителями Кабмина грозит увольнение в случае подрыва плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза.