Режим свободной торговли. Британия согласовала условия выхода из ЕС

Британское правительство достигло коллективного соглашения касаемо условий выхода страны из Европейского союза.

Кабмин Великобритании подписали план создания свободной торговой зоны между Англией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, передает BBC.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, английское правительство хочет ускорить следующие переговорные процессы, чтобы достичь вступления в силу данного соглашения к октябрю 2018 года.

"Конечно, у нас все еще есть работа с ЕС, чтобы убедиться, что мы дойдем до конечной точки [переговорного процесса] в октябре. Но то, к чему мы пришли сегодня после подробной дискуссии — это хорошо, мы придем к позитивному будущему для Великобритании", — прокомментировала Мэй итоги 12-часовой встречи британского Кабмина.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что уверена в необходимости сотрудничества с Великобританией после выхода страны из состава Европейского Союза.

"Мы продолжим очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", – заявила она.

В начале июля 2018 года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, которые являются сторонниками выхода страны из Европейского союза.

По сообщениям местных СМИ, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.