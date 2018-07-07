07 июля 2018, суббота

Режим свободной торговли. Британия согласовала условия выхода из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с британским Кабмином

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с британским Кабмином

Британское правительство достигло коллективного соглашения касаемо условий выхода страны из Европейского союза.

Кабмин Великобритании подписали план создания свободной торговой зоны между Англией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, передает BBC.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, английское правительство хочет ускорить следующие переговорные процессы, чтобы достичь вступления в силу данного соглашения к октябрю 2018 года.

"Конечно, у нас все еще есть работа с ЕС, чтобы убедиться, что мы дойдем до конечной точки [переговорного процесса] в октябре. Но то, к чему мы пришли сегодня после подробной дискуссии — это хорошо, мы придем к позитивному будущему для Великобритании", — прокомментировала Мэй итоги 12-часовой встречи британского Кабмина.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что уверена в необходимости сотрудничества с Великобританией после выхода страны из состава Европейского Союза.

"Мы продолжим очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", – заявила она.

В начале июля 2018 года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, которые являются сторонниками выхода страны из Европейского союза.

По сообщениям местных СМИ, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

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