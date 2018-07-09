МИД Великобритании возглавил министр здравоохранения Джереми Хант

Новым министром иностранных дел Великобритании назначили министра здравоохранения Джереми Ханта.

Об этом говорится в заявлении главы британского правительства Терезы Мэй в Twitter.

"Королева одобрила назначение достопочтенного Джереми Ханта на должность министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.

Согласно решению правительства, Министерство здравоохранения возглавит министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Мэтт Хэнкок. На его место, в свою очередь, назначен член парламента и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Напомним, что 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за нового плана премьер-министра Терезы Мэй по "мягкому" выходу из Европейского Союза.

В ходе 12-часовой встречи Кабинета министров Великобритании был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

7 июля британское издание The Times сообщило, что главе Министерства иностранных дел Великобритании Борису Джонсону вместе с другими представителями Кабмина грозит увольнение в случае подрыва плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Европейского союза.