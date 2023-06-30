Суровикин являлся секретным VIP-членом Вагнера — CNN 30 июня, 00:46 Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin)

Российский генерал Сергей Суровикин являлся секретным VIP-членом частной военной компании Вагнера, пишет CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.

Документы, полученные российским Центром следственных досье, показали, что Суровикин принадлежал к ЧВК Вагнер. Суровикин числится вместе с не менее 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками, которые, по словам Центра досье, также являются членами VIP Вагнера.

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Суровикин не появлялся на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу Вагнера Евгения Пригожина прекратить его бунт. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Вагнер не ответил на запрос CNN. Непонятно, что предусматривает VIP-членство Вагнера, в том числе, какая финансовая выгода.

Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера.

Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине. Ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. С января 2023 года его отстранили от должности командующего войсками и он стал командующим ВКС РФ.