Генеральская рокировка. Зачем Путин назначил Герасимова вместо Суровикина 12 января, 11:30

Относительно назначения Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине

Путин снова тасует свою генеральскую колоду. Упоминается известное правило: «от смены слагаемых сумма не меняется». Можно еще перефразировать русского баснописца: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в победители не годитесь».

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Для Суровикина решение Путина — это понижение и унижение, а для управляющего российским Генштабом генерала Герасимова это точно не повышение, скорее электрический стул для длительных пыток.

Но эта генеральская рокировка Путина лишний раз свидетельствует о кадровой безысходности российского президента. Меняет шило на мыло.

Одновременно это еще одно свидетельство путинской паранойи. Он никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдерживаний и противовесов. В прошлом году он назначил Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине и убрал с фронта генерала Лапина по требованию Пригожина и Кадырова. Это еще не означало ослабление позиций Шойгу и Герасимова.

Это еще одно свидетельство путинской паранойи

А сейчас все вроде бы наоборот. Лапина возвращают на высокий пост. Суровикина не убирают, а подчиняют Герасимову. Такое впечатление, что Путин сознательно стравливает ожесточенных «собратьев», враждующих между собой.

Это демонстрация того, что никому ничего не гарантировано, но все должны отвечать Путину. Но за что отвечает сам российский руководитель? Он не хочет отвечать за поражения, а побед нет.

Когда-то последний российский император Николай Второй так же тасовал своих генералов, потом в конце концов назначил самого себя главнокомандующим. Чем это кончилось мы хорошо знаем. Путин считает образцом Петра Первого, а идет скорее путем Николая Первого и Николая Второго. Оба закончили плохо. Вот такая ирония исторической судьбы.

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