Суровикина отпустили после допросов — росСМИ

29 июня, 22:44
Поделиться:
Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российского генерала Сергея Суровикина не арестовывали и не отправляли в СИЗО, его отпустили после допроса, утверждает российское издание Важные истории со ссылкой на два источника, приближенных к генштабу и ФСБ страны-террориста России.

Собеседники Важных историй не подтвердили данные СМИ об аресте Суровикина. По их словам, военного преступника «допрашивали, но затем отпустили».

Читайте также:
«Арест» Суровикина. Соцсети шутят, что генерал ВС РФ не задержан, а просто отошел на «более выгодные рубежи» — обзор

Позже кремлевские пропагандисты ТАСС опубликовали заявление «ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова», который утверждает, что Суровикина «нет в изоляторах временного содержания».

Видео дня

Читайте также:

Автозак на улицах Москвы во время бунта Евгения Пригожина, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer) «Краш-тест на лояльность». Российские «военкоры» сообщили о волне чисток в армии и командовании РФ. ISW объясняет, чего добивается Кремль

Ранее агентство Bloomberg также писало, что Суровикина несколько дней допрашивали по поводу его связей с главарем так называемой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.Дочь генерала в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

Читайте также:

Наемник ЧВК Вагнера в ЦАР, осень 2022 года (Фото:Military Africa / Facebook) Африканская империя Пригожина: как она устроена, почему нужна России и сможет ли сохранить ее Путин после мятежа ЧВК Вагнера — The Economist

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины Сергей Суровикин Пригожин переворот

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X