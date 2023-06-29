Суровикина отпустили после допросов — росСМИ 29 июня, 22:44 Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российского генерала Сергея Суровикина не арестовывали и не отправляли в СИЗО, его отпустили после допроса, утверждает российское издание Важные истории со ссылкой на два источника, приближенных к генштабу и ФСБ страны-террориста России.

Собеседники Важных историй не подтвердили данные СМИ об аресте Суровикина. По их словам, военного преступника «допрашивали, но затем отпустили».



Позже кремлевские пропагандисты ТАСС опубликовали заявление «ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова», который утверждает, что Суровикина «нет в изоляторах временного содержания».

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Ранее агентство Bloomberg также писало, что Суровикина несколько дней допрашивали по поводу его связей с главарем так называемой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.Дочь генерала в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.



The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.



Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.



Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

