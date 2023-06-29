Суровикина несколько дней допрашивали после «мятежа» Пригожина — Bloomberg 29 июня, 17:53 Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российского генерала Сергея Суровикина несколько дней допрашивали по поводу его связей с главарем кремлевской так называемой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 29 июня, со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника Bloomberg, Суровикина содержат «в одном месте», но не в тюрьме. Последний раз его видели на видео из Telegram-канала министерства обороны страны-агрессора — он призывал Пригожина и боевиков Вагнера остановить переворот и «подчиниться приказу» российского диктатора Путина.



Видео дня

Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине. Ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. С января 2023 года его отстранили от должности командующего войсками и он стал командующим ВКС РФ.

Bloomberg напоминает, что Суровикина сместил начальник генштаба Валерий Герасимов — один из двух человек (вместе с министром обороны Сергеем Шойгу), которых собирался «свергнуть» Пригожин. Главарь «вагнеровцев» не раз расхваливал Суровикина и резко критиковал других представителей министерства обороны страны-террориста.

Ранее Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.Дочь генерала в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

Перед этим The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, сообщало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

