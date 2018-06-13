13 июня 2018, среда

Сурков сохранил пост помощника Путина

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Владимир Путин и Владислав Сурков

Владимир Путин и Владислав Сурков

Президент Россию Владимир Путин своим указом вновь назначил Владислава Суркова помощником главы государства.

Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.

В то же время, сфера ответственности Суркова на этом посту не указана.

Ранее Сурков отвечал за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Чиновника также называли "архитектором" войны на Донбассе и главным идеологом создания террористических образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

В мае российские СМИ сообщили, что Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента  Путина. Источники в Кремле называли разные причины возможной отставки Суркова: стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится.

Сурков в течение 12 лет занимал пост заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ. На этой должности курировал внутреннюю политику, будучи одним из самых влиятельных чиновников и политиков в стране. За возможность влиять на политические решения Суркова называли "серым кардиналом Кремля".

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов, создав так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

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