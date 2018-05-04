SurkovLeaks. Как хакеры взломали почту администрации президента РФ и раскрыли планы Кремля по Украине

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) представит в конце мая масштабный анализ взломанной хакерами почты администрации президента Российской Федерации. Британская газета The Times в анонсе грядущего исследования указала, что "Военная доктрина Кремля придает особое значение локальным забастовкам, психологической борьбе и кибератакам".

Мы вспомнили, как развивалось резонансное дело с течением времени.

Взлом и реакция представителей власти

Фото: InformNapalm via YouTube

24 октября 2016 года группа украинских хакеров КиберХунта заявила о взломе почтового ящика помощника президента РФ Владислава Суркова, где были найдены документы, подтверждающие намерения организовать в Украине досрочные парламентские и президентские выборы; говорилось о планах создания федеративного образования в Закарпатской области, вероятном вмешательстве Венгрии и Румынии и другом.

"В корреспонденции содержится подробная информация о медиа- и бизнес-интересах Российской Федерации в Украине, в частности на оккупированных территориях; о рисках экономической блокады "ДНР" и "ЛНР"; полные списки и контактные данные сотрудников управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству; данные и контакты так называемого руководства самопровозглашенной Республики Абхазия (РА); темники для проведения агентурной работы с "ключевыми фигурами РА" и многое другое", — сообщается в издании InformNapalm, первым опубликовавшем полные версии полученных документов.

Тогда руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук подтвердил подлинность большинства документов из взломанной хакерами почты Суркова. В их подлинности также уверил народный депутат и тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с опубликованной хакерами перепиской Суркова и что тот не пользуется электронной почтой.

Второй и третий том. Публикация продолжается

Экс-коммунистка Алла Александровская, которая продвигала проект федерализации Украины. Фото: korenvkvadrate via Twitter

Еще в октябре 2016 года, после публикации части документов из взломанной почты помощника Путина Суркова, Служба безопасности Украины предположила о существование дополнительных материалов из числа личной корреспонденции.

"Мне кажется, что это не все документы, которые они нашли", - сказал тогда руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, который попросил хакеров связаться со спецслужбой.

Второй и третий массивы взломанных данных были опубликованы в ноябре 2016 и ноябре 2017 годов. Документами заинтересовался Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Третий транш взломанной корреспонденции содержал переписку заместителя помощника президента РФ Инала Ардзинбы и харьковской коммунистки Аллы Александровской, после анализа которой появились новые подробности о планах Кремля дестабилизировать обстановку в Украине.

"Именно на Харьков и Одессу Кремль направлял особые усилия в своих попытках расколоть Украину. Если в Одессе мы видели мощную эксплуатацию темы 2 мая, раскрутку проекта "Порто-Франко", уличные провокации, и — в области — попытка запустить сепаратистский проект «Народный совет Бессарабии», то в Харькове Сурков и его соратники раскручивали экономическую тематику и пытались продвинуть своих кандидатов на местных выборах. Также Кремль через Александровскую раскручивал свой проект "мягкой федерализации Украины", – рассказала участница исследований RUSI Аля Шандра в комментарии Радіо Свобода.

26 тысяч долларов за "Слобожанщину" и протесты у завода "Турбоатом"

29 июня 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении новой попытки спецслужб России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине. Ведомством были задержаны представители запрещенной в стране Коммунистической партии Украины, среди которых бывший народный депутат от КПУ Алла Александровская, а ее сыну Александру, который скрывается в России, было объявлено подозрение. Они пытались подкупить руководство и депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений в парламент и Президенту об изменениях в Конституцию по вопросам федерализации.

Документы SurkovLeaks-3, опубликованные Informnapalm, раскрыли настоящих заказчиков продвижения темы федерализации в Украине.

Алле Александровской, которую называют автором проекта закона "Об особом регионе развития "Слобожанщина", и ее сыну Александру, который пользуется почтой матери, заместителем помощника президента РФ Иналом Ардзинбой был направлен документ с основными тезисами по продвижению данного закона.

Александр Александровский, который вел переписку с Ардзинбой, оценил стоимость продвижения проекта создания подобного региона в 25 800 долларов. В список мероприятий по продвижению входили: круглые столы, конференции, создание печатных агитматериалов, продвижение соответствующего сайта в интернете и другое, сообщает Радіо Свобода.

Помимо этого, Александровские имеют отношение к организации перехваченного полицией митинга у завода Турбоатом в ноябре 2014 года, с одним из лозунгов "Россия — основной заказчик, важно сохранить связи с Россией".

"Запланированная численность участников - 150 человек. Оплата участия одного участника - 1000 рублей. Я не ошибся, расценки указаны именно в рублях. Запроданцам же все равно в чем деньги получать - лишь бы получать. Итого 150 тысяч рублей", — написал тогда в своем Facebook народный депутат и бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Новая держава"

На этом список кремлевских проектов не закончился, — в SurkovLeaks-3 содержатся предполагаемые доказательства финансирования Российской Федерацией избирательных кампаний на Харьковщине на местных выборах в 2015 году.

Среди опубликованных документов содержится письмо Александра Александровского к помощнику президента России Иналу Ардзинбе с ожидаемыми результатами на местных выборах новосозданной партии Новая держава, которую представляют бывшие выходцы из Коммунистической партии Украины, а также запрос на финансирование в размере примерно 140 тысяч долларов.

Хотя проект Кремля не достиг успеха в ходе той предвыборной кампании, как сообщает Радіо Свобода, несколько представителей Новой державы стали депутатами 12 городских и 43 районных советов, однако в Харьковский городской и областной советы они не попали. Всего на местных выборах 2015 года от данной партии выдвигались 152 депутата.