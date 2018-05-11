Архитектор войны на Донбассе Сурков готовится к отставке – СМИ

Помощник президента России Владислав Сурков, отвечающий за формирование политики в отношении Украины и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией может покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента Владимира Путина. Источники в Кремле называют разные причины возможной отставки Суркова: стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится.

"При нашей жизни проблемы с "ДНР" и "ЛНР" не решить, это вопрос следующих поколений", - сказал источник, близкий к Кремлю.

"Дело не в Суркове - кого ни поставь на это направление, результаты будут примерно одинаковыми", - добавил источник, близкий к администрации президента РФ.

У Суркова были конфликты с другими с другими ведомствами, которые "считали, что он вмешивается не в свои дела". По словам двух источников РБК, близких к управлению по СНГ, у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5 службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях "ДНР" и "ЛНР".

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Именно эта служба, утверждают источники РБК, поддерживала главаря "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника в его конфликте с главарем самопровозглашенной "республики" Игорем Плотницким. Главаря "ЛНР", в свою очередь, поддерживал Сурков. В итоге, 24 ноября 2017 года, Плотницкий подал в отставку, а террористическую "республику" возглавил Пасечник.

Издание пишет, что Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений.

По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента РФ скорее всего не останется в Кремле.

"Не знаю как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - сказал политолог.

Издание добавило, что ранее из управления по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией уволился заместитель Суркова Инал Ардзинба, курировавший "украинское направление".

Сурков в течение 12 лет занимал пост заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ. На этой должности курировал внутреннюю политику, будучи одним из самых влиятельных чиновников и политиков в стране. За возможность влиять на политические решения Суркова называли "серым кардиналом Кремля".

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В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов, создав так называемые "ДНР" и "ЛНР".

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.