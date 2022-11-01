Правительство Сунака планирует повысить налоги для всех британцев — Financial Times
Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака будет повышать налоги, чтобы преодолеть финансовый кризис и восполнить дефицит бюджета в размере 50 миллиардов фунтов.
Об этом пишет Financial Times.
Источники издания в Министерстве финансов сообщили, что Сунак и министр финансов Джереми Хант во время встречи пришли к общему выводу, что налоги нужно будет увеличивать для всех без исключения, однако больше будут платить зажиточные британцы.
Правительство вынуждено пойти на такой шаг, поскольку экономика страны балансирует на грани рецессии, а инфляция вышла на 40-летний максимум.
Кроме того, Минфин отменил запланированное ранее снижение ставки на прибыль с 20 до 19 пенсов, которые сам Сунак обещал ввести в 2024 году, когда занимал пост министра финансов в правительстве Бориса Джонсона.
20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней в должности премьера Британии.
Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение повлекло за собой падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в том числе снижение налога на прибыль для бизнеса, отменили.