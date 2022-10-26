Сунак заявил, что ожидает сотрудничества с Байденом для поддержки Украины

26 октября, 03:24
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Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с главой Белого дома Джо Байденом.

Сунак отметил, что США и Британия, как ближайшие союзники, будут работать над поддержкой Украины и стабильностью в мире.

«Я с нетерпением жду совместной работы с Джозефом Байденом для укрепления стабильности во всем мире и продолжения нашей ведущей роли в поддержке народа Украины», — заявил Сунак.

Видео дня

https://twitter.com/RishiSunak/status/1585029941367750656
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Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения. Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

https://www.youtube.com/watch?v=n1m4_ObV-ew
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Великобритания Джо Байден Война в Украине Война России против Украины Риши Сунак

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