Сунак заявил, что ожидает сотрудничества с Байденом для поддержки Украины 26 октября, 03:24 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с главой Белого дома Джо Байденом.

Сунак отметил, что США и Британия, как ближайшие союзники, будут работать над поддержкой Украины и стабильностью в мире.

«Я с нетерпением жду совместной работы с Джозефом Байденом для укрепления стабильности во всем мире и продолжения нашей ведущей роли в поддержке народа Украины», — заявил Сунак.

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Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения. Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

