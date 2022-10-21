Рынки съели Лиз Трасс 21 октября, 11:13 Эксклюзив НВ

Бездушные и кровожадные финансовые рынки на этой неделе съели Лиз Трасс, вынудив британского премьер-министра подать в отставку

В результате третья женщина на посту премьер-министра Британии провела в своей должности всего 45 дней. А итогом ее правления стал рекордно низкий курс британского фунта и очень дорогая ипотека для британцев. Экономический план Лиз Трасс, который, собственно, и не пришелся ко двору финансовым рынкам, уже выброшен в мусор где-то на Даунинг-стрит вместе с радикальным снижением налогов, и ее наследнику придется разгребать еще более глубокий экономический кризис. Вот так заканчиваются истории, когда ты хочешь одновременно и снизить налоги, и повысить расходы, изображая из себя Маргарет Тэтчер, но забывая о том, что железная леди своей железной рукой эти расходы резала, снижая нагрузку на бизнес. И вряд ли нашла бы цензурные слова для того, кто предложил бы ей просто сделать все в долг. Вот так и финансовые рынки, особенно рынок облигаций и присоединившийся к нему валютный рынок в этот план не поверили. А дальше один за другим утрачивалось доверие уже на политическом уровне.

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Еще рынки на этой неделе не слабо так троллили Путина и Медведева, грозящихся из Москвы заморозить Европу.