Секс-символ, финансист и миллиардер. Какой он новый британский премьер Риши Сунак и что при нем изменится для Украины 25 октября, 18:25 Эксклюзив НВ Политическую карьеру Сунак начал семь лет назад, когда выиграл выборы в Северном Йоркшире и получил депутатский мандат (Фото:PA via Reuters)

Соединенное королевство получило нового главу правительства — 42-летнего финансиста с индийскими корнями, ранее занимавшего должность главного казначея страны. Он станет первым цветным британским премьером и самым молодым чиновником на этом посту за последние несколько сотен лет

Утро 25 октября в Букингемском дворце началось не с кофе — сюда на аудиенцию к королю Чарльзу ІІІ с просьбой об отставке пожаловала Лиз Трасс, которая продержалась на должности главы британского правительства 45 дней и вынуждена была уйти из-за углубления экономического кризиса в стране.

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Следом за ней порог королевской резиденции пересек молодой подтянутый смуглый мужчина в приталенном костюме и с серым галстуком. Это был 42-летний Риши Сунак или, как его называют, «Риши Диши», от сленгового dishy – сексуально привлекательный. Но шутки в сторону: теперь Сунак не просто предмет воздыханий британских женщин — это новый глава правительства страны и новоиспеченный лидер правящей Консервативной партии.

Отставной канцлер казначейства, миллиардер с индийскими корнями, когда-то преданный соратник Бориса Джонсона и главный конкурент Трасс получил кресло премьера фактически без общепринятого конкурса. Это стало возможным после того, как его основные конкуренты экс-премьер Джонсон и глава Палаты общин Пенни Мордонт отказались от гонки .

«Это самая большая привилегия в моей жизни — иметь возможность служить партии, которую я люблю, и отплатить стране, которой я многое обязан», — заявил после назначения Сунак в штаб-квартире Консервативной партии.

На следующий день 25 октября Сунак, как новый лидер Тори, получил от монарха приказ сформировать правительство. Так что теперь у Великобритании достаточно нетипичный премьер — первый в истории цветной гражданин на этом посту, который стал не только самым молодым главой британского правительства за последние 200 лет, но и самым богатым среди должностных лиц высшего ранга.

"Мистер Сунак принял предложение Его Величества и поцеловал его руки после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - отметили уже после обеда в Букингемском дворце.

СЫН МИГРАНТОВ И МУЖЧИНА МИЛЬЯДЕРКИ

В 1980 году в портовом Саутгемптоне на берегу Ла-Манша врач общей практики Яшвир Сунак и его жена-фармацевт Уша готовились к появлению первенца. Оба имели индийские корни и в 60-х переехали в туманный Альбион из британских колоний в Кении и Танзании. Долгожданного сына супруги мигрантов назвали Риши и впоследствии, несмотря на скромные возможности, приложили максимальные усилия, чтобы он получил блестящее образование и осуществил их мечту — занял место под солнцем на «большой земле».

С малых лет мальчик посещал элитный частный Винчестерский колледж, а свой первый диплом по философии, политике и экономике получил в не менее престижном Оксфордском колледже Линкольна. Уже тогда, в начале 2000-х, юноша демонстрировал трудолюбие и подавал большие надежды: во время учебы юный Сунак совмещал подработку официантом и продавцом в аптеке матери со стажировкой и Предвыборном штабе консерваторов, а также с работой аналитика крупного инвестиционного банка Goldman Sachs .

Риши Сунак женат на Акшате Мурте, дочери индийского миллиардера с которой познакомился во время учебы в Стэнфорде / Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Молодого перспективного юношу наконец-то заметили: он получил престижную стипендию Фулбрайта от Госдепа США, которой в свое время были награждены 62 нобелевских лауреата. Благодаря гранту Сунак уехал в Америку, где до 2006 года получил степень MBA в Стэнфордском университете.

Прежде, чем полностью отдать сердце политике, он успел попробовать себя в качестве финансиста, а впоследствии и партнера пары британских и американских хедж-фондов, пока в октябре 2014 года не решил баллотироваться в парламент от Консервативной партии в округе Ричмонд ( Йорк).

Уже через год амбициозный финансист превратился в добросовестного депутата, причем был переизбран еще дважды - в 2017 и 2019 годах. Кстати, преданность он выражал не только своим карьерным стремлением, но и религиозным убеждением: будучи индуистом, присягу на верность Короне в Палате общин Сунак приносил на священной книге Бхагавад-Гити. Во всем же другом, отмечает политик, он остается дистиллированным британским консерватором — не потребляет алкоголь, любит крикет и скачки.

Благодаря удачной комбинации традиционализма и прогрессивности еще при депутатстве Риши Сунак получил статус «восходящей звезды» на британском политическом небосводе. «Повсюду, от работы в крошечной аптеке моей мамы до моего опыта создания крупного бизнеса, я видел, что мы должны поддерживать свободное предпринимательство и инновации, чтобы обеспечить Великобритании более крепкое будущее», — будет писать потом Сунак в своей автобиографии.

Среди однопартийцев-консерваторов он снискал славу как сторонник Брексита, за который голосовал трижды, и как искренний фанат Бориса Джонсона. Такая преданность была оценена по достоинству: премьер Джонсон назначил его главным секретарем казначейства, а после кадровых перестановок в 2020-м отдал кресло канцлера страны — аналог министра финансов.

«Многие политики всю жизнь пытаются стать канцлером, но Сунак достиг этого за пять лет, — комментирует назначение обозреватель Guardian Доун Фостер. — Он молод и гораздо более восприимчив к тому, что хочет сделать правительство».

Следует отметить, что блестящую политическую карьеру будущий премьер подкрепил крайне успешным браком: еще во время учебы в Стэнфорде Сунак познакомился с Акшатой Мурти, дочерью индийского миллиардера и одного из основателей IT-гиганта Infosys. Таким образом Сунак стал одним из самых богатых депутатов британского парламента с семейным состоянием в 730 млн фунтов стерлингов, за что газет Sunday Times поместила супругов на 222-ю строчку в списке самых богатых британцев. Сейчас пара имеет двоих детей и владеет по крайней мере четырьмя объектами недвижимости на общую сумму 10 млн. фунтов в Великобритании и США, включая дом с пятью спальнями в Лондоне за 7 млн.

СЕКС-СИМВОЛ ПАНДЕМИИ

Волна коронавируса подняла популярность Сунака до небес: выступления на ежедневных брифингах сделали еще недавно не слишком медийного канцлера одной из самых влиятельных фигур в британской политике.