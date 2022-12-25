Протесты в Париже. Подозреваемый в расстреле курдов признался в «патологической ненависти к иностранцам» 25 декабря, 21:24 Стычки в Париже (Фото:AFP)

Подозреваемый в нападении на курдский культурный центр в Париже признался в том, что имеет «патологическую ненависть к иностранцам».

Об этом сообщает Le Parisien.

Прокуратура Парижа сообщает, что 69-летний подозреваемый признался, что в 2016 году стал жертвой кражи со взломом, после которой «желал убивать мигрантов».

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Подозреваемый рассказал, что утром в пятницу, 23 декабря, сначала отправился в город Сен-Дени, в 9 км от Парижа, «вооруженный, чтобы убивать иностранцев». Однако отказался от действий, «учитывая небольшое количество присутствующих и то, что его одежда мешала ему легко перезаряжать оружие».

Он вернулся в Париж и напал на курдский культурный центр. По словам подозреваемого, он был злой на курдов, потому что они «брали пленных во время борьбы с ИГИЛ, вместо того чтобы убивать их».

Мужчина, с которого в субботу было снято полицейское содержание по состоянию здоровья и который был доставлен в психиатрический лазарет штаб-квартиры полиции, описал себя как «депрессивного» и «склонного к самоубийству».

Отмечается, что первые вещи, полученные при обыске у его родителей, в том числе компьютер и смартфон, не позволили установить «любую связь с экстремистской идеологией».

В субботу, 24 декабря, в Париже второй день продолжались столкновения между полицией и курдскими протестующими из-за убийства трех членов этнической группы накануне.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по группе людей в Курдском культурном центре Ахмет-Кая на улице д’Энген в 10-м округе Парижа.

Нападающий убил 3 человека и столько же ранил. Правоохранители задержали его и изъяли оружие.