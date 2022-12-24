В Париже произошли столкновения с полицией после убийства троих курдов 24 декабря, 01:22 Протесты в Париже 23 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clotaire Achi)

В Париже начались протесты после нападения на курдский культурный центр и кафе поблизости в пятницу, 23 декабря, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает агентство Reuters, все погибшие были курдами. Еще три человека получили ранения. Правоохранители задержали 69-летнего мужчину, который, по словам прокурора Лоры Бекко, недавно был освобожден из-под стражи в ожидании суда за нападение на лагерь мигрантов в Париже год назад.



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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что курдская община стала объектом «чудовищного нападения». Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал, что подозреваемый явно планировал атаковать иностранцев.



Протестующие, которые собрались недалеко от места стрельбы, подожгли мусорные баки и возвели баррикады на улицах, разбили окна нескольких полицейских и гражданских машин и бросали в полицейских камни. Полиция применила слезоточивый газ. По информации журналиста Le Monde, пострадали по меньшей мере 11 полицейских.

Фото: REUTERS/Clotaire Achi

Фото: REUTERS/Clotaire Achi

Фото: REUTERS/Clotaire Achi

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Курдский демократический совет во Франции заявил, что курдская община «в очередной раз подверглась террористической атаке» в центре Парижа, и назвал убийства политическими. Как сообщает CNN, некоторые протестующие скандировали «Эрдоган — убийца», имея в виду жесткую позицию президента Турции в отношении курдского национализма и курдских крайне левых групп в Турции и Ираке.