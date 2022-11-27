Турецкие военные убили еще 22 человека в Сирии и Ираке
Дым поднимается после авиаудара с нефтяного месторождения в Камишли, Сирия (Фото:North Press Agency/Handout via REUTERS)
Турецкие военные убили еще 22 членов Рабочей партии Курдистана и Сил национальной самообороны в ходе так называемой операции Коготь-меч в Сирии и Ираке. Анкара считает эти организации террористическими.
Об этом сообщает Анадолу.
Так, 10 человек убиты на севере Ирака, 12 — на севере Сирии. Общее число погибших в ходе операции, которая проводится с 20 ноября, не уточняется.
20 ноября Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что совершает операцию Пендже-Килич (Коготь-меч) в соответствии с правом на самооборону за 51 ст. Устав ООН.