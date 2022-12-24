Стычки в Париже. Протесты курдов из-за стрельбы переросли в насилие 24 декабря, 21:33 Стычки между курдами и полицией Парижа (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В субботу, 24 декабря, в Париже второй день продолжаются столкновения между полицией и курдскими протестующими из-за убийства трех членов этнической группы накануне. Они спровоцировали столкновения с полицией.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты начались сразу после стрельбы в Париже, которую устроил 69-летний мужчина. Все трое погибших во время нее оказались курдами.

У Площади Республики курды проводили акцию протеста. Сначала митинг проходил довольно мирно — демонстранты держали флаги и слушали выступления в память о жертвах.

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Когда некоторые демонстранты уже собирались покинуть площадь, вспыхнули стычки между курдами и полицией. Драки начались, когда некоторые демонстранты начали бросать в полицию разные предметы. Последние в ответ применила слезоточивый газ. В результате были перевернуты автомобили, сгорел как минимум один, и зажгли небольшие костры.

«Нас вообще не защищают. За 10 лет шесть курдских активистов были убиты в центре Парижа среди бела дня», — сказал Бериван Фират, представитель CDK-F во время демонстрации.

После того, как некоторые протестующие были спровоцированы людьми в проезжающем автомобиле, демонстрировавшем турецкий флаг и делавшим националистический жест, митинг получил насильственный характер.

Известно, что стрельба 23 декабря произошла в канун годовщины убийства трех курдских женщин в Париже в январе 2013 года. Тогда расследование было прекращено после того, как главный подозреваемый умер незадолго до суда, прежде чем его возобновили в 2019 году.

«Курдское общество боится. Оно уже было травмировано тройным убийством (в 2013 году). Ему нужны ответы, поддержка и разбирательство», — сказал журналистам в пятницу Дэвид Андич, адвокат CDK-F.

В Париже в пятницу, 23 декабря, начались протесты после нападения на курдский культурный центр и кафе поблизости, в результате которого погибли три человека.

Курдский демократический совет во Франции заявил, что курдская община «в очередной раз подверглась террористической атаке» в центре Парижа и назвала убийства политическими.