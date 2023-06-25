Во время «бунта» Пригожина. США не зафиксировали перемещений ядерного оружия в РФ — CNN 25 июня, 07:27 США не зафиксировали перемещений ядерного оружия в РФ во время мятежа вагнеровцев (Фото:Alamy via Reuters)

В Соединенных Штатах Америки не обнаружили изменений в расположении российских ядерных сил во время «бунта» главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает CNN.

«Мы не заметили никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — сказал представитель госдепартамента.

Он добавил, что у США «нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, налаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам».

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По словам представителя госдепа, Россия как ядерная держава несет «особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности».

Как говорит представитель госдепартамента США, поскольку страна продолжает следить за ситуацией в России, дипломатическое присутствие Штатов в РФ остается неизменным.

«Наше посольство в Москве остается открытым, мы поддерживаем с ним регулярную связь, и его рабочий режим пока остается неизменным», — сказал спикер.

Пресс-служба Лукашенко вечером 24 июня объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

Пригожин вскоре подтвердил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.