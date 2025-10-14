Торговые споры США и Китая обострились из-за новых портовых сборов

Торговые споры между США и Китаем обострились с новым этапом взаимного портового собрания. Обе страны заявляют о готовности к переговорам, но продолжают ужесточать ограничительные меры.

Об этом 14 октября пишет BBC.

Китай взимает плату с судов, принадлежащих, эксплуатируемых или зарегистрированных в США, аргументируя это необходимостью защиты собственной судоходной отрасли от «дискриминационных» мер.

Решение Пекина стало ответом на сборы США для китайских судов, которые Вашингтон ввел для поддержки американских судоходных компаний. Кроме того, Китай одновременно ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил введением дополнительного 100% тарифа на китайские товары.

В то же время в США вступили в силу новые пошлины на импорт древесины, кухонных шкафов и мебели, многие из которых поступают из Китая. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Трамп и президент Китая Си Цзиньпин все еще планируют встречу в Южной Корее в конце октября для попытки снизить напряженность в торговле.

«100% тариф не обязательно должен быть введен… Отношения, несмотря на это заявление на прошлой неделе, хорошие. Линии связи восстановились, поэтому посмотрим, к чему это приведет», — сказал он.



В свою очередь, представитель китайского Министерства торговли заявил, что США не могут требовать переговоров, одновременно вводя новые ограничительные меры и применяя угрозы.

«Позиция Китая последовательна. Если будет борьба, мы будем бороться до конца; если будут переговоры, дверь открыта. США не могут требовать переговоров, одновременно вводя новые ограничительные меры с помощью угроз и запугиваний. Это не правильный способ взаимодействия с Китаем», — добавил он.



В BBC отметили, что теперь суда, связанные с США, заходящие в китайские порты, будут платить 400 юаней за чистую тонну груза, и эти сборы ежегодно будут расти, достигая 1120 юаней в апреле 2028 года. Аналитики подчеркивают, что крупные судна могут платить до $3 млн уже сейчас, а к 2028 году — более $10 млн за рейс. Китайские суда, которые почти составляют половину мирового флота, не подпадают под новые сборы.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По словам американского лидера, новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или раньше — если Китай «предпримет дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

10 октября BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

Трамп заявил, что теперь не видит «никаких оснований» для встречи с китайским лидером в конце октября, обвинив Китай в «очень враждебных намерениях» и попытках «удержать мир в плену».

В сентябре телеканал CNN писал, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в начале октября.